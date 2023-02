Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di DAZN a fine partita: "E' mancato l'apoproccio e anche nel secondo tempo abbiamo fatto troppa fatica, abbiamo giocato malissimo, sono deluso della prestazione, ora dobbiamo recuperare energie e guardare avanti. Loro hanno fatto una grande partita, ci sono stati superiori ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, dobbiamo compattarci, essere più squadra, lavorare per migliorare ogni giorni. Abbiamo avuto una bella settimana con le vittorie contro Udinese e Porto, stavamo bene, eravamo carichi ma non abbiamo affrontato la partita di oggi come dovevamo, è arrivata una sconfitta che non volevamo. Dobbiamo migliorare tanto perché il Napoli è a +18. Se non hai motivazioni con questi club non puoi giocare a calcio, la corsa scudetto non conta, abbiamo sbagliato l'approccio e loro hanno fatto meglio di noi, per questo abbiamo perso. Ora sarà difficile la partita col Lecce ma dobbiamo centrare i tre punti a San Siro. Ai miei compagni parlo nello spogliatoio, posso solo dire che lavoreremo di più per portare l'Inter in alto".