Laureano Bisan-Etame Mayer, meglio conosciuto semplicemente come Lauren, è stato il protagonista di un'intervista a The Italian Football Podcast, in cui l'ex Arsenal, nazionale del Camerun, ha parlato anche della sua esperienza al Maiorca sotto la gestione di Hector Cuper, l'allenatore che sfiorò nel 2002 lo Scudetto sulla panchina dell'Inter: "Era un duro. Sono sempre grato ai manager che possono aggiungere qualcosa. Era il mio primo anno al massimo livello con il Maiorca. È stato un manager chiave nel nostro sviluppo. Io, Tristan, Luque, tutti quei giocatori. Cuper ha sviluppato il nostro talento. E penso che dobbiamo esserngli grati. Abbiamo imparato molto dal punto di vista difensivo più che offensivo. Sotto Cuper siamo cresciuti da quel punto di vista. Era un top manager".