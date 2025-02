È la Roma l'unica squadra impegnata nei playoff di Europa League, al via oggi con le gare d'andata. All'Estádio do Dragão i giallorossi (costretti a rinunciare a Dybala per un problema al ginocchio) sfidano il Porto e si portano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Celik per poi essere ripresi nel secondo tempo con il tiro di Francisco Moura deviato da Baldanzi: il primo atto finisce 1-1.

Nelle altre partite sono da segnalare la larga vittoria del Fenerbahce sull'Anderlecht, gli importanti successi esterni di Real Sociedad e Ajax e il pesante ko del Galatasaray sul campo dell'AZ Alkmaar.

I risultati dei playoff di andata Europa League:

Fenerbahce - Anderlecht 3-0

Ferencvaros - Viktoria Plzen 1-0

Midtjylland - Real Sociedad 1-2

Union SG - Ajax 0-2

AZ Alkmaar - Galatasaray 4-1

Porto - Roma 1-1

PAOK - FCSB 1-2

Twente - Bodo/Glimt 2-1