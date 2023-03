Ospite d'eccezione negli studi della 'Bobo TV', il portiere Gianluigi Buffon , ora al Parma, ha parlato così di Antonio Cassano , rivelando un retroscena interessante: "Ho provato a convincerlo a venire alla Juventus. Gli volevo bene e gliene voglio ancora pur con tutti i suoi limiti e le sue intemperanze. Secondo gli avrebbe fatto bene giocare in una squadra come la Juventus. Lo avrebbe migliorato e lo avrebbe reso un giocatore ancora più forte di quello che è stato".

Cassano controbatte dicendo che forse alla Juve non sarebbe durato a lungo: "Secondo me sì. C’era grande stima da parte dei giocatori e Cassano era comunque uno competitivo, se avesse iniziato a fare buone partite magari anche contro Inter o Milan avrebbe sicuramente capito che era il caso di dire qualcosa in meno pur di giocarle".