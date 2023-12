Basta un gol di Pedro alla Lazio per tornare al successo che mancava, in campionato, dallo scorso 30 ottobre. 1-0 a un Cagliari che se l'è comunque giocata a viso aperto, dovendo fronteggiare l'espulsione di Makoumbou. Con quest'affermazione la Lazio sale a quota 20 punti, tentando una scalata non semplice ma sicuramente alla portata, quantomeno per tornare in orbita Europa.