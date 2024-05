Paolo Bonolis ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Lazio: "Bellissimo, fantastico, tutti se la godono. Bellissima stagione, l'ho vissuta con grande serenità. Si era capito sin da subito che il clima era perfetto, le altre hanno un po' mollato, noi abbiamo tirato dritti fino in fondo. Significa tante cose vincere lo scudetto, il sapore diventa sempre più gustoso, l'attesa costante del successo, vale per tutti, per noi come per gli altri".

Bonolis prosegue: "Credo che ogni giocatore abbia portato quello che gli era stato chiesto. I giocatori sembravano un unicum, sapevano cosa fare, come muoversi e dove andare. Intraprendenza e sintonia nei movimenti, un grande lavoro del mister. Rosa ampia dove nessuno ha bussato la porta con volontà di apparire. Merito di mister e società: l'omogeneità d'intenti ha condotto al risultato. Barella ha l'argento vivo, Calhanoglu grande fosforo, Mkhytarian si sta reincarnando. Il prossimo colpo? Lo farei in attacco".