La Fiorentina torna alla carica per Albert Gudmundsson dopo essere stata respinta con perdite dal Genoa lo scorso gennaio. Stando a quanto rivelato su X da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, i contatti tra le parti sono stati riallacciati e sono costanti, tanto che filtra ottimismo circa il buon epilogo della trattativa. Con il Grifone che, come noto, punta alla cessione a titolo definitivo del giocatore islandese, uno dei nomi accostati con più insistenza all'Inter per l'attacco.

