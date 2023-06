Un'altra finale persa, ancora per 2-1. La Fiorentina, già sconfitta dall'Inter nell'ultimo atto della Coppa Italia, mastica amaro per il risultato maturato all'Eden Arena di Praga, dove si è dovuta arrendere al West Ham solo al 90', colpita al cuore da Jarrod Bowen, abile a battere nel tu per tu Pietro Terracciano dopo un filtrante delizioso dell'ex milanista Paquetà. A nulla è servito il gol di Giacomo Bonaventura, che aveva pareggiato momentaneamente i conti al minuto 67', cinque giri d'orologio dopo il rigore trasformato da Seid Benrahma per un fallo di mano di Cristiano Biraghi.