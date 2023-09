La notizia stava circolando da qualche ora, adesso c'è la certezza: la FIGC ha deciso di avviare l'iter per valutare quali margini legali ci siano per una causa di risarcimento contro Roberto Mancini. Il tema è stato affrontato durante il Consiglio Federale odierno e proprio il presidente Gabriele Gravina ha confermato la decisione al termine dello stesso: "Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un'ipotesi di richiesta di risarcimento.

Il tema tornerà all'attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista".