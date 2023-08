Christian Vieri ha parlato dei nerazzurri durante la Bobo Tv: "Per me l'Inter non è la più forte del campionato perché sono andati via Dzeko e Lukaku: il problema è solo davanti, sapete quanto è bravo Dzeko a fare e a far fare gol. Lukaku l'anno scorso non ha fatto bene tranne gli ultimi due mesi, però se sta bene i suoi gol li fa e crea pericoli. Thuram diamo tempo, Arnautovic deve essere pronto subito perché è andata via gente che faceva la differenza".