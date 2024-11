L'ex allenatore Rino Marchesi, intervenuto su Radio Kiss Kiss, si è soffermato sulla proiezione del big match tra Inter e Napoli: "L'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato e quest'anno deve difendere questo traguardo. L'Inter è tra le migliori d'Europa, è in grado di giocare bene sia in campionato che in Champions. Ha giocatori di qualità, sia in difesa che negli altri reparti. Se la può giocare con tutti, anche con i più forti del mondo. Speriamo che come italiana possa imporsi anche in Europa".

Sul Napoli Marchesi ha dichiarato: "Il Napoli ha grandi giocatori ed un grande allenatore, e sicuramente se la può giocare con l'Inter. Inzaghi e Conte? Hanno fatto una bella gavetta, sono partiti dal basso per poi arrivare al grande calcio. Sono due allenatori di grande spessore, e mi ricordano i grandi allenatori del passato. Non hanno problemi ad esprimere il loro calcio, puntando su calciatori che sappiano fare la differenza per loro".

Lautaro Martinez e Thuram da un lato, Kvaraskhelia e Lukaku dall'altra. Quale coppia incide di più?

"I nerazzurri hanno più rapidità, mentre gli altri due hanno grande fisicità. Ma sono due coppie ben assortite. Sia l'Inter che il Napoli possono vantare un attacco di qualità".