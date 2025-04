L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice, mettendo a confronto il calendario prospettico di Inter e Napoli per questo finale di stagione: "Per me anche le vince tutte il Napoli. L'ambiente trascinerà la squadra a un traguardo ambizioso ma raggiungibile. Penso che Conte sia uno stratega e credo che volesse arrivare attaccato all'Inter nell'ultimo mese, dove i nerazzurri avranno più partite e si giocherà tanto. E l'Inter è già in riserva ora e può avere un ulteriore calo, e su questo Conte sta puntando".