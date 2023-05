La Champions League rimarrà su Sky Sport anche per il triennio 2024-2027, il primo con il nuovo format a 36 squadre e il sistema svizzero. L'annuncio è arrivato quest'oggi: il broadcaster del gruppo Comcast si è aggiudicato l'esclusiva di 185 delle 203 partite del torneo, più tutto il blocco degli incontri di Europa League e Conference League comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione.

"Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027" - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile".