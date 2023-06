Torna a esprimersi Thomas Zilliacus, il manager finlandese accostato nelle ultime settimane all'Inter. Lo fa attraverso un tweet nel quale si espone apertamente, e in italiano oltre che in inglese, su quello che sarebbe un caposaldo della sue eventuale gestione di un club di Serie A, vale a dire la comunicazione: "Considero cruciale la comunicazione con i tifosi. Senza i tifosi non c'è club. Restano mentre i proprietari vanno e vengono. Se XXI Century Football Capital diventa proprietario di un club, il fan engagement sarà centrale per la nostra attività".

Considero cruciale la comunicazione con i tifosi. Senza i tifosi non c'è club. Restano mentre i proprietari vanno e vengono. Se XXI Century Football Capital diventa proprietario di un club, il fan engagement sarà centrale per la nostra attività. #xxicfc #SerieA — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 20, 2023