"E' un giocatore devastante, forte fisicamente e mentalmente. È una macchina. L’ho visto felice di tornare a Milano - le sue parole -. Dietro al suo sorriso ho visto molta voglia di far tornare l’Inter a vincere. Farà tanti gol. Romelu ha una forza mentale indescrivibile. Ci sono stati dei momenti, soprattutto in nazionale, in cui non riusciva a rendere al massimo e veniva fischiato. Non si è mai perso d’animo, anzi. Ha sempre detto ‘vi dimostrerò chi sono e li sarete tutti con me a sostenermi’. Al Chelsea le cose non sono andate per il verso giusto ma sono convinto che in Serie A sarà dominante".

