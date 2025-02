L'ex difensore di Verona e Sampdoria Luca Pellegrini ripercorre per la Gazzetta dello Sport quella che è stata la sua carriera da calciatore. Carriera iniziata nella sua città, Varese, quando lui era ancora giovanissimo. Con la squadra biancorossa ha ottenuto una promozione dalla C1 nel 1980, proprio prima di passare nella formazione blucerchiata dove militò per ben undici anni, in un club dove tra i dirigenti figurava all'epoca un giovane Beppe Marotta, oggi presidente dell'Inter.

Marotta del quale Pellegrini parla così: "Marotta ha cominciato dal basso, ha fatto la gavetta vera, all’inizio era l’aiuto magazziniere. L’ho incontrato per la prima volta quando avevo 10 anni: lui ne aveva 16 e selezionava i raccattapalle per le partite in casa. L’ho visto allenare i portieri, aveva un bel sinistro a giro. Poi diventò il delfino dell’avvocato Mario Colantuoni, presidente di quel Varese in Serie B, con Eugenio Fascetti allenatore, ed ex della Samp. Marotta è il miglior dirigente italiano perché viene da lontano e ha studiato".