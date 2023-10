A distanza di quasi trent'anni, il brasiliano Marquinho, ex calciatore del Salisburgo, torna a parlare ai microfoni dell'Austria Press Agency della finale di Coppa UEFA del 1994 persa contro l'Inter, e soprattutto della grande occasione avuta nel match di ritorno a San Siro quando fece tremare i tifosi nerazzurri con un tiro che si stampò su tutti e due i pali, con la complicità di Walter Zenga: "È stata un'occasione speciale, un pallone che non dimenticherò mai come penso nemmeno i tifosi. Avremmo giocato sicuramente meglio se fosse entrata, purtroppo non è successo". Poco dopo, Wim Jonk trovò la rete che chiuse i conti. "Le partite contro l'Inter hanno dimostrato che eravamo lì per vincere. Ma nel calcio i dettagli fanno la differenza".

Marquinho parla poi del match di domani: "Sarà una partita molto complicata per il Red Bull Salisburgo. Ma penso che siano pronti a giocare una buona partita Auguro loro buona fortuna. Spero che il calcio austriaco si sviluppi ulteriormente".