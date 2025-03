C'è anche il nome di Bonny del Parma sul taccuino di Manna per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'attaccante del Parma è entrato nel mirino degli azzurri e a parlare del potenziale connubio è Yvan Le Mee, ex procuratore dell'attaccante. "Da suo ex procuratore, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti" ha ammesso prima di avanzare una previsione.

"Posso solo dire che a livello tecnico è un giocatore fortissimo - ha aggiunto tessendo le lodi del suo ex assistito -. Può essere al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche tecniche è più bomber dell’attaccante dell’Inter, devo dire che potenzialmente è pure più forte del giocatore dei nerazzurri. Chi lo prende mette a segno un grande colpo di mercato".