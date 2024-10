L'avvocato Cesare Di Cintio parla ai microfoni di Sportitalia.it spiegando quali rischi a suo dire possano maturare per Inter e Milan a seguito dell'inchiesta sulle proprie tifoserie organizzate: "Per club storici come l’Inter e il Milan, sulla base della giurisprudenza sportiva che si è sviluppata negli anni, le condotte dei tifosi del genere in questione possono esporre i club a rischi di sanzioni di natura economica".

Di Cintio precisa ulteriormente: "Sotto altro profilo anche l’impatto reputazionale è cruciale. Un’immagine negativa può far sì che gli sponsor rivedano i loro contratti o decidano di non collaborare più, portando a una riduzione delle entrate. Pertanto, gestire in modo adeguato il rapporto con i tifosi è diventato fondamentale per la sostenibilità economica a lungo termine di questi club”.