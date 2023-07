Un ottimo Atletico Madrid supera in amichevole a Seul i campioni d'Europa del Manchester City: finisce 2-1 la sfida tra Colchoneros e Citizens, dove la squadra di Diego Simeone sfoggia un'ottima performance culminata con le reti di Memphis Depay e Yannick Carrasco; a poco serve la rete della formazione inglese firmata da Ruben Dias a cinque minuti dal novantesimo. Un'ora in campo per Alvaro Morata, che ha avuto anche un'ottima occasione sfiorando il gol di testa.

La presenza in campo dello spagnolo vale anche come indizio per il mercato: nonostante le tante voci, al momento il Cholo conta pienamente sull'attaccante ex Juventus e non c'è timore di perderlo anche perché le trattative sembrano ben lontane dall'essere calde.