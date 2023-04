L'Atalanta va sulle montagne russe, come spesso le è capitato in questa stagione, ma alla fine ottiene tre punti importantissimi a Cremona. Il gol del vantaggio dei ragazzi di Gasperini porta la firma di De Roon, poi è di Ciofani, dal dischetto, a pareggiare i conti. Nel secondo tempo entra Hojlund e spacca subito la gara con un'accelerazione bruciante e l'annesso servizio per il sorpasso di Boga. In pieno recupero Lookman chiude ogni gioco. Con quest'affermazione la Dea sale a quota 45, a due lunghezze dal quinto posto occupato provvisoriamente dalla Roma.