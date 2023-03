Gianluca Comazzi , neo assessore di Forza Italia a Parchi e Territorio, raggiunto da Il Giornale alla vigilia dell'insediamento della nuova giunta della Regione Lombardia si sofferma sulla questione dello stadio che il Milan vuole costruire nell'area de La Maura: "La nuova giunta deve ancora insediarsi ma su questo tema ascolteremo tutti i soggetti coinvolti. Mi sembra che da anni sia in atto un costante scaricabarile da parte del Comune. Beppe Sala dica cosa intende fare con lo stadio di San Siro, il futuro è avvolto nel mistero". Comazzi aggiunge che gli piacerebbe che «le proteste degli ambientalisti riguardassero anche "la pessima gestione del parco, fino a ieri in capo a Città Metropolitana.

È inaccettabile che un'azienda agricola debba attendere mesi l'autorizzazione per installare una staccionata. Problemi che con la nuova gestione puntiamo a risolvere in via definitiva".