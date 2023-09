Tra i tanti nomi di attaccanti svincolati elencati per un'eventuale sostituzione di Marko Arnautovic, opportunità comunque respinta per il momento dall'ad nerazzurro Beppe Marotta, c'è anche quello dell'ex Roma e Istanbul Basaksehir Stefano Okaka Chuka. Il suo agente, il fratello Carlo, raggiunto da Sportitalia.com garantisce sull'ottimo stato di forma del 34enne: "Stefanone sta benissimo, è col suo preparatore personale in Spagna ad allenarsi forte. E' carico a mille. Dopo le due stagioni in Turchia è in formissima. Gli addetti ai lavori che lo hanno visto lo hanno definito un toro".

A 34 anni pensi che abbia ancora molto da dare al calcio e molti gol da fare?

"Non lo penso, ne sono certo. Stefano ha amato, ama ed amerà sempre il calcio. E' parte integrante della sua vita da ormai quasi 20 anni. Non dimentichiamoci che era appena sedicenne quando iniziò a calcare campi importanti".

In merito agli accostamenti di mercato: cosa ci può dire in merito? Lo rivedremo presto in campo?

"Diciamo che stiamo lavorando molto per far sì che il suo ritorno in campo avvenga nel migliore dei modi. Stefano è tranquillissimo ed insieme stiamo valutando ogni offerta arrivata (ne sono arrivate un bel po') per far sì che lui prima di tutto si diverta e stia bene. Ma è pronto a tornare".