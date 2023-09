Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha rilasciato un'intervista a TMW nella quale, oltre che ad aggiornare sulle condizioni del suo assistito, si è pure lasciato andare ad un elenco dei colpi di mercato estivi che gli sono piaciuti di più. Nella lista del procuratore non mancano gli interisti: "Reijnders mi piace tanto, ma anche Loftus-Cheek ha caratteristiche importanti. Pavard alla lunga farà la differenza e Thuram è una delle sorprese, non è solito avere un impatto così importante. Non dimentichiamoci poi di Lukaku ovviamente".