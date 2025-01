Intervenuto ai microfoni di Radio Capri, l'agente Silvio Pagliari commenta la clamorosa serata di Riyadh di lunedì: “La finale di Supercoppa è stata finalmente una partita di livello internazionale, l’Inter ha abbassato i ritmi sul 2-0, il Milan con Sergio Conceiçao mi sembra una squadra più grintosa e compatta, il portoghese mi ricorda l’allenatore che siede attualmente sulla panchina del Napoli, ed è un grande complimento. Bella notizia per il Milan, poi il calcio è fatto di episodi, se sul 2-1 avesse fatto gol Mehdi Taremi staremmo parlando d’altro, però il carattere, la cattiveria mostrata nelle ultime 2 partite non si era visto in quelle precedenti".

Sulla corsa per il titolo: "L’Inter resta la favorita per lo Scudetto, è la più forte, l’ho vista a Cagliari, poi dipenderà da quello che accade in Champions. Lunedì è stato un episodio, verrà fuori un’Inter ancora più arrabbiata. Poi se hai uno come Antonio Conte ad un punto, allora non dormi sogni tranquilli".