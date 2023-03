Kalidou Koulibaly non si vede lontano dal Chelsea, convinto di poter dimostrare il suo reale valore come invece non gli è riuscito nei primi mesi vissuti a Londra. Recentemente, alcuni media italiani hanno parlato della possibilità di un suo approdo clamoroso all'Inter a luglio, ipotesi che l'ex difensore del Napoli non prende minimamente in considerazione: "Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo - ha spiegato al SunSport il centrale senegalese -. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono.