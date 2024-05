A poche ore dalla finale di Europa League contro l'Atalanta, l'ex attaccante dell'Inter Jürgen Klinsmann presenta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per Sky Sport. Raccontando quelle che sono le caratteristiche ambientali del club neocampione di Germania: "Leverkusen non è il Bayern Monaco o l'Inter, dove tante persone parlano. Il club è stato guidato per tantissimi anni da Rudi Voller, è arrivato in alto tante volte ma non ha vinto mai. Con l’Atalanta non sarà una partita facile, la squadra orobica non è al livello dell’Inter ma di quel livello ce ne sono pochi. Ma Gian Piero Gasperini ha fatto un lavoro eccezionale, la squadra ha molta grinta e Xabi Alonso sa che sarà difficile”.