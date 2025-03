Il destino del Feyenoord in Champions League è da dirsi segnato. Secondo l'ex attaccante della Nazionale olandese Wim Kieft, è impossibile che la squadra di Robin van Persie possa ribaltare il 2-0 subito all'andata in casa dall'Inter: "Dovrebbe compiere un miracolo a San Siro per qualificarsi tra le prime otto squadre d'Europa. Ma sebbene lo status della Serie A non sia più quello di una volta, è improbabile che la squadra prima in classifica, che subisce solo un gol in nove partite di Champions League, ne prenda due in una partita casalinga".

Kieft sottolinea anche un problema per Robin van Persie. "Chi dovrebbe segnare al Feyenoord? Julián Carranza e Ayase Ueda semplicemente non sono all'altezza di difensori come Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni", scrive nella sua rubrica settimanale per il quotidiano De Telegraaf.