Intervistato dalla tv olandese NOS, Denso Kasius, esterno visto a Bologna nella seconda parte di stagione, traccia un bilancio della sua esperienza in Italia definendolo soddisfacente: "Penso che mi ci siano volute due settimane intere per abituarmi davvero, poi l'inserimento è andato bene e ho giocato più del previsto. A Bologna mi aiuta in tutto Jerdy Schouten, che abita accanto a me ed è lì da un po', quindi parla un buon italiano". Per spiegare che tipo di giocatore è, Kasius fa un parallelo con un suo connazionale: "Io sono un giocatore come Denzel Dumfries. Siamo entrambi difensori offensivi ed entrambi giochiamo in Italia".