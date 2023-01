Dusan Vlahovic sfoga su Instagram le sue sensazioni dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti ieri alla Juventus: "Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica - ha scritto il 9 della Vecchia Signora -. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus".