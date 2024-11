Prima dell'inizio della partita contro l'Udinese, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha parlato delle possibili mosse del club bianconero a gennaio ai microfoni di DAZN: "L'infortunio di Bremer è stato pesante, ma abbiamo soluzioni valide. In questo momento abbiamo tanti infortunati e abbiamo avuto il problema della gestione delle forze. Tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in alcune occasioni e più brillanti in altre. Se fossimo già al 2 gennaio, prenderei più un difensore centrale".

In questo senso, un nome emerso negli ultimi giorni è quello dell'ex interista Milan Skriniar: "In questo momento è prematuro, le cose cambiano continuamente. Al momento non ci stiamo muovendo, siamo alla finestra", ha chiarito Giuntoli.