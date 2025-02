La partita contro il PSV Eindhoven, valida per l'andata di playoff di Champions League, inaugura una settimana di fuoco in casa Juventus, dove le due gare che valgono gli ottavi di finale saranno intervallate dalla sfida di campionato contro l'Inter. Ma in conferenza stampa, il tecnico bianconero Thiago Motta assicura di non fare pensieri di turnover proiettandosi alle prossime partite: "Tre gare in otto giorni non sono una scusa. Abbiamo una squadra giovane. Non si va oltre la singola gara. Domani abbiamo un match importantissimo contro una grande squadra che gioca bene a calcio. Il focus è sul PSV. Il nostro momento è buono. Anche nell'ultima gara abbiamo mostrato che questo gruppo ha resilienza. Siamo riusciti a vincere senza giocare bene. La strada non è quella, ma siamo riusciti a vincere".