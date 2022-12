Si complica ogni giorno di più la posizione della Juventus nell'inchiesta che sta facendo luce sui bilanci del club bianconero in periodo Covid. Come riportato da La Repubblica, infatti, il 28 marzo 2020 la Vecchia Signora diramò una nota in cui veniva annunciato che i giocatori avrebbero rinunciato formalmente a quattro stipendi per l’emergenza pandemica. La nota provocò un rialzo del titolo in Borsa che schizzò a +5%.