Match winner all'ultimo tuffo nella partita di Monza, Federico Gatti, difensore della Juventus, sottolinea l'importanza di questa vittoria ai microfoni di DAZN dal prato dell'U-Power Stadium: "Stasera ci siamo detti nello spogliatoio che dovevamo essere primi in classifica a fine partita, quindi volevamo fare tre punti stasera. Per noi è una vittoria troppo importante, l'anno scorso con loro abbiamo fatto zero punti".