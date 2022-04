"Non penso ai nostri avversari". Lo assicura in conferenza stampa Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della seconda semifinale di Coppa Italia che vedrà i viola opposti alla Juventus: "Possono fare tante cose e cambiare sistema di gioco, hanno giocatori che possono mettere in difficoltà chiunque. Pensiamo a noi, dobbiamo cercare un'impresa e non sarà facile. Ci proveremo, con le nostre armi e con il nostro modo di interpretare le partite. Dobbiamo fare una gara con un cuore enorme e con una qualità immensa".