Dopo la partita contro la Roma, Ivan Juric, allenatore del Torino, si esprime ai microfoni di DAZN sul futuro del difensore brasiliano Bremer anche dal punto di vista tattico: "Chi prende questo giocatore fa un grandissimo affare. Ha fatto un campionato stratosferico, poi è un ragazzo magnifico, che lavora tantissimo. Sono venuto qui anche perché vedevo in lui un grande potenziale inespresso. Io vedo che molte squadre non fanno reparto offensivo: il Milan, ad esempio, accorcia ovunque, va uno-contro-uno, ha difensori moderni. Bisogna cercare giocatori che reggono queste situazioni con grande intelligenza. Per me va bene dappertutto".