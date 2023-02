Messa da parte per un attimo la delusione per la sconfitta dolorosa dell'Arsenal contro il Manchester City, nel big match di alta classifica della Premier andato in scena ieri sera, Jorginho ha spostato il suo sguardo verso la Serie A, dominata letteralmente dal Napoli, sua ex squadra: "Non sono impressionato da quello che stanno facendo, hanno tanta qualità in rosa - le parole dell'italo-brasiliano a Sky Sport -. Mi fa piacere per il bel calcio che stanno giocando, si stanno divertendo e stanno facendo divertire. Scudetto agli azzurri e io campione d'Inghilterra? Sono scaramantico, sarebbe un sogno. Non ho idea di cosa potrei fare in quel caso".