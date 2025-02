Dopo le tappe a CONI e Humanitas per svolgere il canonico iter per ottenere l'idoneità sportiva, Nicola Zalewski, il cui trasferimento in nerazzurro è già stato ufficializzato, è da pochi minuti arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, dove svolgerà nel pomeriggio le classiche attività social.