Il ct dell’Italia U21 Carmine Nunziata ha commentato così ai microfoni di Rai Sport il match vinto oggi per 7-0 contro San Marino, con Francesco Pio Esposito grande protagonista: “All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, occupavano poco l'area di rigore, pian piano abbiamo iniziato a giocare meglio e a essere più veloci. Siamo contenti per la vittoria, mi spiace per Baldanzi e Fazzini, spero di recuperarne almeno uno. Bove? Giocatore importante per noi come tutti quelli che sono qui”.

Su Esposito: “Sono contento per lui, ne aveva bisogno. Non sempre gioca nel suo club. Sono contento per la squadra, merito anche dei compagni se ha segnato 4 o 5 gol. Pretendo sempre la stessa intensità e voglia, alla fine un giocatore si abitua a giocare a certi ritmi. Questo è un buon gruppo, ampio. Abbiamo aggiunto Savona e Pisilli. E mi spiace dover lasciar fuori ragazzi che in questo gruppo potrebbero stare benissimo. Questo è un grande gruppo, ha obiettivi”, ha concluso.