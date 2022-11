Constatata l’indisponibilità di Rafael Toloi, fermatosi a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Inter, e di Emerson Palmieri, che non permette loro di rispondere alla convocazione della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha deciso di aggiungere al gruppo degli Azzurri Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli che quindi non farà parte della Nazionale Under 21 per la quale era stato convocato venerdì scorso. Prima chiamata per il giovane terzino biancoazzurro, a segno contro la Cremonese, con la Nazionale maggiore.