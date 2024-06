L'ultima gara ufficiale della stagione costa gli Europei a Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta si è fatto male nel match perso oggi contro la Fiorentina e non potrà dunque mettersi a disposizione di Luciano Spalletti per la kermesse iridata che inizierà il 14 giugno. Il calciatore si è già sottoposto agli esami che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

"Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter", la nota della FIGC. Ancora una tegola, dunque, per Spalletti dopo quella del forfait di Francesco Acerbi. Era comunque già stato messo in pre-allarme il difensore della Juventus Federico Gatti.