Alessandro Nesta applaude la convocazione di Daniel Maldini in Nazionale. Il nome del talento del Monza, uno dei nomi avvicinati anche all'Inter in vista delle prossime sessioni di mercato, è stato inserito dal ct Spalletti nella lista dei 23 calciatori per i match di Nations League contro Belgio e Francia: "Siamo molto contenti per Daniel perché la seconda convocazione è ancora più importante. Felice anche per Bianco che è stato chiamato dall'Under 21", il commento del tecnico dei brianzoli nella conferenza stampa pre Lazio.