Si preannuncia una ricca serie di cambiamenti alla guida tecnica delle nazionali giovanili italiane. Secondo la Gazzetta dello Sport, il progetto federale prevede l'arrivo alla guida dell'Under 21 di Carmine Nunziata al posto di Paolo Nicolato, mentre Alberto Bollini, campione d'Europa con l'Under 19 sarà promosso nella Nazionale maggiore come vice del ct Roberto Mancini. Attilio Lombardo sarà dirottato nello staff degli azzurrini, Maurizio Viscidi resterà come coordinatore delle giovanili.

Da chiarire il nuovo ruolo di Alberico Evani, non più numero due del Mancio. In più, potrebbero entrare nei ranghi tecnici anche Andrea Barzagli e Gianluigi Buffon, per il quale si attende di capire se accetterà la corte saudita o opterà per l'addio definitivo al calcio giocato.