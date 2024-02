Non ha potuto aiutare la squadra in campo perché squalificato, allora Mehdi Taremi, attaccante promesso sposo dell'Inter, ha fatto da mental coach a Mohammad Mohebi, il giocatore che lo ha sostituito nel match vinto dall'Iran contro il Giappone che è valso la qualificazione alla semifinale di Coppa d'Asia: "Voglio ringraziare Taremi che non è solo uno dei migliori in Iran, ma anche uno dei migliori in Asia. Mi ha parlato per circa mezz'ora perché voleva farmi capire le mie caratteristiche migliori. Ciò dimostra l’unità che abbiamo all’interno della nazionale".