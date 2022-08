Kristjan Asllani è uno dei grandi colpi di mercato estivi dell'Inter. Nel pre-campionato il centrocampista 20enne ha mostrato sprazzi di talento, agendo anche da mezzala. Quanto basta per considerarlo non solo il vice Marcelo Brozovic, ma potenzialmente in grado di giocarci accanto. Un'idea tattica che Simone Inzaghi non ha smentito, anche se ha chiarito il suo pensiero in merito all'albanese: "Asllani sta lavorando molto bene, è arrivato con tante aspettative, è stato preso per aiutare Brozovic in quel ruolo. Non avendo Mkhitaryan e una mezzala di ruolo in meno può essere usato in quella posizione anche se lo vedo da play davanti la difesa".