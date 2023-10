Tra le interviste del post-partita, Simone Inzaghi ha parlato anche ai microfoni di Sportitalia analizzando la vittoria dell'Inter sul Benfica. "I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo sembrava potessimo segnare a ogni azione - dice il tecnico - Ho fatto i complimenti, non dimentichiamo che il Benfica in campionato le aveva vinte tutte tranne una e ha conquistato la Supercoppa. Abbiamo rispettato l'avversario con un primo tempo un po' più tattico in cui però avevamo già creato delle occasioni per fare gol".