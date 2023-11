Vince ancora l'Inter che supera pure lo scoglio Atalanta e si tiene stretta la vetta della classifica. A fine gara, dopo Darmian, anche Simone Inzaghi si ferma a Inter TV per analizzare il risultato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, i ragazzi sono stati bravissimi a soffrire tutti ineieme. Abbiamo fatto due reti e creato tanto contro una squadra che in casa non aveva ancora subito gol".

Complimenti per il titolo di coach del mese. Quanto vi sentite migliorati in fatto di continuità?

"Bene. Stiamo avendo continuità. Per quanto riguarda il mio premio è da condividere con i miei ragazzi, la mia società e questi splendidi tifosi che anche questa sera ci hanno aiutato tantissimo".

Squadra sempre più matura:

"Sì. Siamo stati bravi, l'Atalanta ha cambiato più volte il modulo, ma noi siamo stati sempre concentrati e abbiamo meritato una bella vittoria su un campo molto difficile".

Anche oggi ha usato tutti i cambi: è un vantaggio psicologico o tecnico-tattico?

"Mah, sicuramente tutte e due le cose. Ho la fortuna di avere giocatori a disposizione e i cambi ci hanno dato una grande mano".