Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Inter TV il match vinto ai supplementari contro il Parma che vale il passaggio del turno in Coppa Italia: “Sapevamo che questa partita ci avrebbe creato qualche insidia, poi abbiamo subito il loro eurogol che ci ha penalizzati. Siamo rimasti lucidi, non abbiamo perso le distanze e abbiamo vinto una partita importantissima”.

Stasera buone risposte da Acerbi e dai subentrati.

“Acerbi ha fatto un gran gol, quasi da centravanti, ma anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Adesso ci sono tante partite ravvicinate e ci sarà bisogno di tutti. Stasera abbiamo fatto fatica nel primo tempo in fase di possesso, poi ci siamo rimessi bene in campo e potevamo anche pareggiare prima. Poi siamo stati bravi a non subire, credo che Onana abbia fatto una sola parata dopo il gol di Juric. Siamo stati bravi a restare uniti e a concedere poco”.