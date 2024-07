Sono in vendita i biglietti Inter-UD Las Palmas, amichevole in programma sabato 27 luglio alle ore 19.30 allo stadio Manuzzi di Cesena (qui il link di riferimento).

Per acquistare a prezzo ABBONATO/SOCIO IC inserire uno sei seguenti codici, nel campo CODICE COUPON:

- tessera SIAMO NOI su cui è caricato l'abbonamento alla stagione 2024/2025 seguito da un trattino, e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: 007123456789-03061988

oppure

- codice tessera Soci Inter Club 24-25 (attivati entro le 23:59 di domenica 7 luglio) seguito da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: S12345678912-01011900



E' possibile acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti con un codice coupon. In caso di necessità, sarà possibile cedere il biglietto una sola volta a partire dalle ore 12:00 di lunedì 22 luglio, solo online su Vivaticket.com



Per i bambini fino a 3 anni compiuti l’ingresso è gratuito, senza diritto di posto a sedere. Sarà necessario presentare un documento di identità per accedere. Per avere un posto a sedere, è necessario procedere con l’acquisto di un regolare biglietto di accesso. Dalle ore 14.00 di giovedì 11 luglio, e fino ad esaurimento posti disponibili, i tifosi con disabilità con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati, scrivendo all’indirizzo email ticketing@cesenafc.com L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.