"In occasione dell’incontro di calcio Inter vs Sampdoria, valevole per il campionato nazionale di Serie A, stagione 2021/2022, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante - si legge -. Il divieto sarà in vigore, dalle ore 18.00 del 22 maggio 2022 alle ore 2.00 del 23 maggio p.v, nella Zona Centro e dintorni, Corso Como, zona Darsena, zona Sempione e nelle vie adiacenti e dalle ore 14.00 del 22 maggio 2022 alle ore 2.00 del 23 maggio p.v nella zona di San Siro e dintorni".